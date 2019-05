Days of Play 2019 | una nuova PS4 in edizione limitata in arrivo insieme a tante

Annunciata la Limited Edition di PS4 Days of Play : Lo State of Play si è appena concluso e Sony, oltre ad alcuni annunci come MediEvil, Final Fantasy VII Remake ed il nuovo multiPlayer Predator: Hunting Grounds, ha avuto il tempo di svelare anche una nuova componente hardware.Si tratta della PS4 Limited Edition Days of Play, che sarà disponibile nella colorazione Steel Grey. Attualmente Sony non ha ancora pubblicato il prezzo al pubblico della console e né quando questa sarà disponibile. ...

Days Gone : Recensione e Gameplay Trailer : Days Gone è finalmente arrivato, ed oggi in Anteprima vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver trascorso qualche settimana in compagnia della nuova esclusiva Playstation 4 su gentile concessione di Sony. Days Gone Recensione Nel gioco vestiamo i panni di un motociclista vagante, il quale si ritrova coinvolto in un’apocalisse di infetti che ha invaso le città seminando morte e distruzione. Dopo aver ...

Days Gone Gameplay : La prima ora di gioco e la D1 Patch : Come anticipato tramite Discord e Social Network, quest’oggi abbiamo tenuto su Twitch una diretta dalle 15 alle 16, sulla prima ora di gioco di Days Gone in Anteprima. In attesa che giunga sul portale la nostra Recensione fissata per le 14:00 del 25 Aprile, vogliamo condividere con voi la replica. Days Gone Gameplay in Anteprima: La prima ora di gioco Purtroppo è ancora presto per condividere con voi le nostre impressioni, ...