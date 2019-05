agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) "Marco non haper colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della suaandranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento". Lo ha detto all'AGI, assistita dall'avvocato Samantha Luponio, rispondendo all'intervista rilasciata a Libero dal suo ex compagno Marco Castoldi, più noto come. Nel colloquio con il giornale milanese il cantautore aveva raccontato che dopo il pignoramento e la vendita all'asta, il 5 giugno, dovrà dire addio alla sua. "Durante il procedimento giudiziale da me fatto partire nel 2013, sono venuti fuori altri grandi debiti che Marco aveva contratto con diversi soggetti, ...

OptiMagazine : #AsiaArgento risponde a @InArteMorgan, senza casa dal 5 giugno: 'È conseguenza delle sue azioni'… - Agenzia_Italia : Asia Argento dice che Morgan ha perso casa solo per le sue scelte - StraNotizie : Vip: Asia Argento, Morgan non ha perso la casa per colpa mia -