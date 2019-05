Spagna | arrestati diversi giocatori tra cui Raul Bravo ex del Real Madrid | “Partite

Una decina di calciatori e dirigenti sportivi sono stati arrestati in Spagna per associazione a delinquere : La polizia spagnola ha arrestato una decina di persone fra calciatori, ex calciatori e dirigenti sportivi della prima e seconda divisione del campionato nazionale nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse sportive. Fra gli arrestati ci sono Raul Bravo, ex difensore del Real

Quattro italiani arrestati per una rissa in Spagna - grave la vittima : Quattro studenti italiani, Erasmus in Spagna, sono stati arrestati dalla polizia di Cadice come presunti responsabili di una rissa scoppiata in una zona della movida della città. I 4 hanno colpito un giovane spagnolo che ora è ricoverato in prognosi riservata. Lo riferisce il Diario de Cadiz che pubblica anche un video dell’aggressione. Nella violenta colluttazione si vede un ragazzo cadere a terra e poi venire colpito ...

