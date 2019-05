Mel B confessa | mi sono rifatta

PaMela Perricciolo confessa : «PaMela Prati aveva le password dell’account di Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo prende 7mila euro a puntata dalla D’Urso» : Pamela Perricciolo, Pamela Prati Il castello delle bugie, ormai, è crollato. A colpi di parziali ammissioni e di confidenze a singhiozzo, la verità sul caso Prati-Caltagirone sta pian piano emergendo. Dopo le confessioni della showgirl sarda e dell’ormai ex agente Eliana Michelazzo, ora a parlare è la terza protagonista della vicenda: Pamela Perricciolo, l’altra agente della Aicos Management. “Tutte e tre abbiamo delle ...

“Ecco come mi hanno ingaggiato”. PaMela Prati - clamoroso : confessa anche “Mark Caltagirone” : Attenzione: dopo Pamela Prati (ed Eliana Michelazzo) anche “Mark Caltagirone” ammette tutto. Okay, non esiste, ma una persona fisica dietro il suo profilo Instagram c’era eccome. E ora quella stessa persona che si fingeva fidanzata con la Prati esce allo scoperto. anche il “Mark Caltagirone dei social”, chiamiamolo così, sarebbe stato plagiato. Un passo indietro. Una decina di giorni fa in tanti avevano notato il profilo ...

PaMela Prati a Verissimo confessa la verità su Mark Caltagirone : «Dovevo incontrarlo il giorno delle nozze». La dura reazione di Silvia Toffanin : Sabato pomeriggio a Verissimo l'attesa confessione di Pamela Prati che come vi abbiamo anticipato su Leggo.it ha ammesso: «Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste»....

