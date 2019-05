Mattarella in stand by | riflettori su conti pubblici e nuova Europa

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) Quirinale in attesa. È l'atteggiamento del presidente della Repubblica Sergioin queste ore successive alla tornata elettorale europea. Una consultazione che, pur segnando significativi cambiamenti rispetto agli anni passati - con Ppe e Sd che hanno perso, pur mantenendo voti importanti, lo storico ruolo di traino - non ha generato l'ondata sovranista che molti paventavano.In fin deil'unico Paese tra i maggiori del Vecchionente che ha registrato una avanzata sovranista netta è stata l'Italia, dove la Lega e Fratelli d'Italia - due schieramenti dichiaratamente di destra - hanno vinto senza alcun dubbio le elezioni. Ecco perché la situazione italiana si presenta tra i grandi Paesi unica, in chiave sovranista, nel panorama europeo. Ed ecco allora le cautele ovvie che il capo dello Stato mostra.potrà farsi un'idea del quadro italiano - che ha visto ...

