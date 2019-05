Master of Photography al via

Master of Photography su Sky Arte la quarta edizione del talent con Oliviero Toscani : Master of Photography su Sky Arte torna il talent europeo di fotografiaConfermata la giuria con Oliviero Toscani , Elisabeth Biondi e Mark SealyUn talent show europeo dedicato alla fotografia. Torna con la quarta edizione su Sky Arte (120 e 400 di Sky) e disponibile anche su Sky On Demand, da m Arte dì 28 maggio con sei nuovi episodi, e in replica su Sky Uno alle 23.15, Master of Photography .Otto concorrenti, selezionati tra i migliori talent i da ...

Master of Photography : Roma antica - supereroi a quattro zampe e Antonia Klugmann nella quarta stagione del talent per fotografi : Master of Photography Master of Photography, il primo tv show europeo dedicato al mondo della fotografia, torna in prima serata con la quarta edizione su Sky Arte (120 e 400 di Sky), da martedì 28 maggio con sei nuovi episodi, e in replica su Sky Uno alle 23.15. Otto concorrenti, selezionati tra i migliori talenti da tutta Europa, dovranno dimostrare a una giuria di fotografi ed esperti di fama mondiale di avere creatività, istinto e ...