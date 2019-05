Dieta Caveman | abbatti i chili di troppo e ti proteggi dal diabete

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) Conosciuta anche comepaleo, laè un regime alimentare di cui si parla tantissimo da qualche anno a questa parte. Considerata inizialmente una moda passeggera, è oggi apprezzata in tutto il mondo. Portata al successo dal fisiologo statunitense Loren Cordain, autore del best seller The Paleo Diet, può essere considerata ormai un vero e proprio stile di vita. Il suo fondamento si basa su un principio molto chiaro: il nostro DNA è uguale a quello degli uomini del Paleolitico. Secondo i fautori della, a quei tempi l’essere umano viveva in estrema salute, senza avere a che fare con patologie “nate” con l’arrivo dell’agricoltura e dell’allevamento. Le tappe dell’evoluzione appena ricordate, hanno portato all’introduzione nell’alimentazione umana di cereali e latticini, da molti annoverati tra le cause di ...