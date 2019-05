David Harbour incolpa la Marvel per il fallimento di Hellboy

David Harbour e Rachel Weisz nel cast del film Marvel “Black Widow” : David Harbour protagonista al cinema di Hellboy e Rachel Weisz (candidata agli Oscar 2019 per The Favourite), sono le new entry nel cast del prossimo film dell’MCU “Black Widow“… Secondo quanto riportato da Variety oltre all’attore David Harbour e alla già confermata Florence Pugh, anche un’altra star di Hollywood potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe…. Quindi ... Leggi tuttoDavid ...

David Harbour lascia Stranger Things? Un altro indizio dopo le lacrime di fine riprese (e non solo) : David Harbour lascia Stranger Things oppure no? Il tema torna d'attualità dopo settimane dai primi rumors dovuti alla sua reazione alle ultime riprese della serie. In molti sono convinti che una serie di indizi lascino pensare che il tempo dello sceriffo Jim Hopper sia finito e non solo perché non è possibile sopravvivere tutte le volte che lui lo ha fatto ma perché adesso che i ragazzi della serie sono diventati grandi (e questo è stato ...