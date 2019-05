Comunali Nola | tra i consiglieri Iovino | Parisi e De Lucia i più votati

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Ultimato lo spoglio elettorale,non ha ancora eletto il nuovo sindaco: nella città dei gigli, infatti, si andrà al ballottaggio (secondo turno domenica 9 giugno 2019) tra i due candidati a sindaco che hanno riportato più voti, Cinzia Trinchese e Gaetano Minieri, non avendo raggiunto nessuno dei due il 50% più uno delle preferenze. Di seguito i voti ottenuti dai candidati alla carica di consigliere lista per lista. Liste a sostegno di Cinzia Trinchese MERIDIONALISTI VESUVIANI È la lista che ha riportato meno voti in assoluto. Solamente 36 i consensi ricevuti dai cittadinini. Nessun candidato consigliere è stato eletto come membro dell'assise cittadina. Ben otto candidati rimangono a quota zero voti, mentre i restanti dieci non arrivano alla doppia cifra....

