Salvini | lealtà a Conte e Di Maio ma su Tav e autonomia mandato chiaro

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà non è in discussione”. E Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Di Maio : "Mai dubbi su lealtà Salvini" : 12.02 "Non ho mai messo in dubbio la (sua) lealtà".Così il vice premier,Di Maio, sui rapporti con Salvini."Ci vuole una pace politica.Il continuo battibecco è stucchevole".Obiettivo:governare 4 anni "Ognuno nel governo deve avere il suo ruolo. Noi rispettiamo tutti e rispettiamo il presidente del Consiglio", ha detto. "La linea sull'immigrazione che abbiamo portato avanti finora è giusta" ha aggiunto, ora serve "il sistema di rimpatrio". Per ...

Di Maio : mi aspetto lealtà. Salvini : ma se insultano… Rapporto sempre più in bilico : Il Rapporto politico (e personale) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra essere sempre più in bilico, nonostante le continue rassicurazioni (per la verità un po' rallentate in queste ultime ore) su un governo solido e compatto e con l'obiettivo di portare a termine la legislatura. Quella di oggi è stata una giornata piena di comizi, con il leader della Lega fra Liguria e Piemonte e il capo politico di M5S in Puglia. Il "mi aspetto lealtà ...