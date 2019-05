Morte India Muccioli | attesa per l’autopsia sulla 18enne | esclusa presenza di altre

Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa - spunta l’ipotesi del suicidio : India Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio . Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano che India aveva trascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a ...

Almeno 15 persone sono Morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani : Almeno 15 persone sono morte tra India e Bangladesh a causa del ciclone Fani, che è arrivato nel paese il 3 maggio, con venti fino a 250 chilometri orari. Il ciclone ha colpito la parte orientale del paese, in particolare