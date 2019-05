M5S | rivoluzionari addio E Luigi Di Maio disse | «Non è questione di teste da saltare»

espresso.repubblica

(Di lunedì 27 maggio 2019) Peggior risultato della storia grillina (17,1 per cento), ma il capo politico spiega che non si dimetterà: «Grillo, Casaleggio, Fico e Di Battista non me lo hanno chiesto». Avanti dunque, M5s come una palude: tutti nelle mani della Lega di Salvini. Dalla flat tax alle Autonomie, passando per la Tav Elezioni, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini " Alessandro Marescotti, il disillusionista che ha sconfittoDie la propaganda grillina" Europee, Di: "Abbiamo sempre trattato Lega alla pari, per me non cambia niente""

