Lotito | “Serie B? Aspetto le sentenze | i pareri non contano Milinkovic non è in vendita

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Le parole di Claudio, patron della Salernitana oltre che presidente della Lazio, in attesa del parere chiesto dalla Figc al Collegio di Garanzia sulla disputa o meno dei playout nel campionato cadetto: “Il parere del Collegio di Garanzia sui playout in serie B? Non esprimo giudizi e non mi occupo di serie B. In ogni caso sono abituato a ragionare sullee non suiche, con tutto il rispetto per chi li redige, lasciano il tempo che trovano”. ”solo le– aggiungea margine dei premi Ussi Roma al circolo Aniene – e mi sembra che lo scorso anno ci sono stati 63 ricorsi e altrettante vittorie da parte della serie B, ora vedremo quello che porteranno quest’anno. Ma io non sono addetto ai lavori, anche se vedo che c’è questa dietrologia secondo cui qualsiasi cosa succeda nel calcio c’entra. ...

CalcioWeb : ?? #Lotito sui #Playout di #SerieB e poi lancia una provocazione su #MilinkovicSavic ?? - ansacalciosport : Serie B: Lotito, contano le sentenze. Patron Salernitana,anno scorso 63 ricorsi e altrettante vittorie | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie B: Lotito, contano le sentenze Patron Salernitana,anno scorso 63 ricorsi e altrettante vittorie -