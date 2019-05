Il calcio è di chi lo ama | il calcio è Pazzo come la Pazza Inter

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA : azzurrini stanchi e nervosi. I sudamericani ci credono! : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...

Serie A calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : Bologna-Napoli 3-2 - Frosinone-Chievo 0-0 : oggi sabato 25 maggio si sono giocate due partite valide per la 38^ giornata della Serie A, ininfluenti per la classifica generale. Frosinone e Chievo, già certe della retrocessione in Serie B con penultimo e ultimo posto, hanno pareggiato per 0-0 nel pomeriggio mentre in serata si sono fronteggiate Bologna e Napoli. I felsinei, sicuri della salvezza grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio cinque giorni fa, sono scesi in campo senza ...

Frosinone-Chievo 0-0 - le pagelle di calcioWeb : pochi spunti [FOTO] : 1/16 Roberto Settonce/LaPresse ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi sono i giocatori più in forma da schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A: con la 38giornata si chiude anche il nostro appuntamento con le scelte dei giocatori per formare le vostre squadre.

calciomercato Sampdoria : lunedì incontro Ferrero-Giampaolo - occhi puntati su Praet : In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di ...

Consigli fantacalcio 38^ giornata : le dritte di calcioWeb su chi schierare e chi evitare nell’ultimo turno [FOTO] : 1/4 Spada/LaPresse ...

Pronostici Serie A 38^ giornata - i consigli di calcioWeb : occhio Inter - l’Empoli è in forma : Pronostici Serie A – 38^ ed ultima giornata di Serie A. Tra domani e domenica pomeriggio, le gare che non hanno ormai nulla da chiedere. In serata viene il bello e, a parte Cagliari-Udinese, tantissime saranno le emozioni che regalerà il turno finale del massimo campionato. Intrecci pazzeschi Champions-Salvezza, con l’Inter che cerca punti per l’Europa contro un Empoli in lotta per la permanenza. Occhi puntati sul vero e ...

Mondiali calcio femminile 2019/ Lista convocate Italia - chi saranno le 23 azzurre? : Mondiali calcio femminile 2019: Lista convocate Italia, chi saranno le 23 azzurre? Oggi il c.t. Milena Bertolini comunica alla FIFA la Lista definitiva.

Antonio Conte - Biasin : fatta all'Inter. calciomercato e allenatori - la data chiave per la panchina Juve : Sul prossimo allenatore della Juventus hanno tutti medie certezze, solo che quelle di Tizio fanno a pugni con quelle di Caio. Da casa-Juve ribadiscono: «Abbiamo le idee chiare», noi, va detto, un po' meno. Procediamo per «correnti», come ai tempi della Democrazia Cristiana. C' è la corrente Pochetti

calciomercato Juventus : torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave : Calciomercato Juventus: torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave È dalla scorsa estate che Sergej Milinkovic-Savic riceve forti attenzioni da parte della Juventus. Il serbo si era reso protagonista di una stagione super l’anno scorso, siglando 14 reti in 48 presenze tra campionato ed Europa League e dimostrando elevate capacità tecnico-tattiche, oltre che una notevole predominanza fisica in mezzo al campo. Milinkovic aveva ...

Italia paese per vecchi : nel calcio i giovani si prendono solo se li fa crescere qualcun altro : Il calcio Italiano non punta sui giovani, concede loro fiducia, ma solo per pochi minuti e in partite non determinanti, poi li mette da parte e li lascia invecchiare. Lo abbiamo scritto, quando abbiamo raccontato che l’età media della Serie A Italiana è tra le più alte d’Europa. Tutti invocano un cambiamento, ma poi non cambia mai nulla. Il ct della Nazionale, Mancini, prova ad avere un concetto innovativo di calcio, convocando, ad ...

calciomercato Torino - le prime due richieste di Mazzarri per rafforzare la rosa : Calciomercato Torino, in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentare Mazzarri in vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walter Mazzarri è stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Il Torino è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del modulo Mazzarriano, per farlo il ...

calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...