I sovranisti avanzano un po' ovunque L' Europa sarà meno europeista

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’probabilmente avrà un Parlamento a trazione ortodossa con una maggioranza retta da Popolari, Socialdemocratici e Liberali, ma pensare che questa tornata di elezioni comunitarie sia stata un successo per le forze europeiste sarebbe un errore fatale. La realtà che emerge dai vari dati nazionali è ben altra: le forze sovraniste si rafforzano un po’. In Italia, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, in Ungheria, in Polonia e in Grecia i partiti eurocritici hanno mietuto consensi a danno delle formazioni tradizionali.E visto che l’Unione Europea la guidano i governi, l’sarà, per il semplice motivo che saranno gli esecutivi e non l’aula di Strasburgo a decidere il presidente della Commissione Europea, il presidente del Consiglio Europeo, il presidente del Parlamento Europeo e il numero ...

