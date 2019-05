EUROPEE 2019 Taglio tasse e Tav | Ue e M5s preparano la vendetta contro Salvini

Proiezioni seggi elezioni EUROPEE 2019 Italia : come sarà il parlamento : Proiezioni seggi elezioni europee 2019 Italia: come sarà il parlamento Alla fine non c’è stata nessuna ondata euroscettica che alcuni si aspettavano. Crescono i consensi per i sovranisti, ma non tali da preoccupare i Popolari e i Socialisti, che però devono far fronte a un calo rispetto alle precedenti elezioni e per ottenere la maggioranza dovranno allearsi con ALDE. I cali più forti sono stati registrati però dai Conservatori e dalle ...

EUROPEE 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Risultati elezioni EUROPEE 2019 : voti lista e candidati - i dati reali : Risultati elezioni europee 2019: voti lista e candidati, i dati reali Risultati elezioni europee: volge ormai al termine lo spoglio dei voti; è possibile dire che c’è un unico grande vincitore di questa tornata ed è la Lega di Matteo Salvini. Diametralmente, il Movimento 5 Stelle appare in caduta libera, soprattutto, confrontando il dato odierno con quello delle ultime Politiche. I pentastellati sono tati superati dal Pd che, nonostante la ...

Le EUROPEE 2019 sono fuffa - davvero dobbiamo appassionarci a questo circo? : dobbiamo davvero unirci al circo di commenti sulle elezioni Europee? dobbiamo sul serio sollevare anche noi polvere unendoci alla ridda di letture su percentuali, voti, votanti, avanzate e tonfi? Preferirei cercare di uscire da questo cunicolo, da questo gioco delle parti che finché viene fatto in televisione per fare ciccia, per fare spettacolo, mi può anche andare bene, prendo un secchio di popcorn e mi godo il cicaleccio di quelli che si ...

Elezioni EUROPEE 2019 : ecco la fotografia del Parlamento europeo : All’indomani della chiusura dei seggi elettorali in tutti i Paesi dell’Unione europea, chiamati in questa fine maggio 2019 ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, ne è uscita un’Europa in cui forse troveranno meno spazio le orde sovraniste, che si stavano diffondendo, a parte l’Italia dove la Lega ha avuto un vero e proprio boom di voti. Certo non hanno ottenuto risultati pessimi. In realtà i movimenti sovranisti sono ...

Elezioni EUROPEE 2019 - la Lega sfonda : primo partito col 34 - 34%. Crollo M5S - sorpasso Pd - Forza Italia ko Diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello spoglio delle schede elettorali ha emanato i primi verdetti. La Diretta di Leggo.it ha emesso alcune sentenze: la Lega è...

Porta a Porta – Speciale Elezioni EUROPEE 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti : Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti Stasera 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la seconda parte di Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019. Già domenica 26 infatti è iniziata la full immersion di Bruno Vespa che dalle 22.50 ha seguito lo svolgimento delle Elezioni. La puntata di oggi sarà dedicata all’analisi del voto europeo e delle Elezioni amministrative. ...

EUROPEE 2019 - il risultato è chiaro : Di Maio ha sbagliato tutto : Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti i rapporti di forza. I numeri sono espliciti. La Lega ha preso circa il 34% dei voti. Più o meno la stessa percentuale che il Movimento 5Stelle prese lo scorso anno. Ma il tracollo del Partito di Di Maio è ...

EUROPEE 2019 : numeri e prognosi. : L’opera di svuotamento degli ingenui grillini è quasi completata: Salvini esulta. E’ riuscito nell’impresa di trasformare nel solito sondaggio pro o contro sé stesso le elezioni Europee (cui gli italiani partecipano, con ampio astensionismo, senza capir nulla delle tematiche per le quali dovrebbero esprimersi nelle urne). E’ deprimente l’immaturità politica dell’elettorato nazionale che dà chiari segni di disorientamento: soltanto un anno fa le ...

EUROPEE 2019 - a Bologna il Pd ha vinto : UI AR ZE CEMPIONS : Evvai. Grande! Altroché chiacchiere, qua a Bologna ha vinto il Pd, chi se ne frega di chi ha vinto Europa’s got Talent, guardiamo a noi come facciamo sempre. Bolognocentrismo first! Pd primo e gli altri muti. Qua stiamo da Dio, lo capite o no? Qua gli umarells e le zdaure che hanno votato il 4 marzo 2018 sono ancora tutti vivi con almeno 10-30.000 euro in più nel conto corrente da girocontare ai nipoti, sono tutti in forma smagliante in prima ...

EUROPEE 2019 - chi prevedeva un funerale dell’Ue è rimasto deluso. Ma ora l’Italia è più isolata : L’Europa si sveglia da un incubo, alimentato da una certa soggezione pure mediatica di fronte alla martellante propaganda populista ed euro-scettica: l’essersi lasciata tirare dentro un vortice di sovranismo, che l’avrebbe trascinata in un gorgo fino a tornare alla casella di partenza del processo d’integrazione, il cui anno zero è l’immediato dopoguerra, un continente annichilito da distruzioni e devastazioni. L’Italia ci si sveglia ...

Elezioni EUROPEE 2019 : come cambia il Parlamento europeo dopo i risultati definitivi : Dai risultati delle Elezioni europee emerge una situazione che non si vedeva più dal 1979: i popolari e i socialisti, pur mantenendosi i gruppi politici più votati, hanno perso la maggioranza nel Parlamento europeo. I liberali dell'Alde e i Verdi potrebbero quindi diventare un importante ago della bilancia nel stabilire le alleanze future che disegneranno il nuovo volto del Parlamento di Strasburgo. Rimangono invece arginati i sovranisti.

Elezioni EUROPEE 2019 : è boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...