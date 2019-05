Di Maio | abbiamo preso una lezione ma non mi dimetto

Sea Watch : "Abbiamo il permesso di far sbarcare le famiglie". Di Maio : "Salvini arrogante come Renzi" : La Sea Watch, attraverso il suo account Twitter italiano, ha comunicato, poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 17 maggio 2019, che le autorità italiane hanno dato il permesso di far sbarcare le famiglie presenti a bordo, quindi i bambini con le madri e anche i padri (contrariamente a quanto successo in passato) più una donna ferita. Ed è già in corso il trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana che poi li porterà a ...

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancora” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Abbiamo un miliardo di euro - lo daremo alle famiglie” : Il leader del Movimento 5 Stelle rilancia le misure per le famiglie e rassicura sull'esistenza del tesoretto da un miliardo di euro da assegnare con un decreto: "È il miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco su un decreto legge, visto il carattere emergenziale della misura".Continua a leggere

Siri - Di Maio : “Si dimetterà - abbiamo maggioranza in Cdm. Lega sceglie strada della casta” : Luigi Di Maio, intervistato a CartaBianca da Bianca Berlinguer bacchetta la Lega per aver intrapreso la strada "della vecchia politica, quella che protegge sempre i suoi politici". È sicuro della decadenza di Siri: "Può tornare a fare il senatore. Decadrà da sottosegretario, noi abbiamo la maggioranza in cdm, nove a sei".Continua a leggere

Di Maio : "Il caso Siri è chiuso - in Cdm abbiamo la maggioranza" : "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluto in Cdm, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che non si arrivi ad un voto": Così il vicepremier Luigi di Maio a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda sul caso Siri. "Conosco un po' la Lega e un ...

Amministrative : Sunseri (M5S) - 'Di Maio sbaglia - a Bagheria abbiamo governato fino a ieri' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Il M5S si spacca sulle elezioni a Bagheria. Se il leader grillino Luigi D Maio, dopo la sconfitta nel comune alle porte di Palermo ha subito sottolineato che il sindaco uscente Patrizio Cinque non faceva più parte da tempo del M5S, così non la pensa il deputato regiona

Ex Ilva - Di Maio a Taranto : “Abbiamo abolito immunità penale per i vertici. Vittoria dei cittadini” : “Soni qui per dire che ieri in consiglio dei ministri abbiano abolito l’immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di potere godere di alcune esimenti legate a reati ambientali e legate ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivando a Taranto dove a breve parteciperà in prefettura al tavolo permanete per il Contratto istituzionale di Sviluppo ...