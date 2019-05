Come diventare insegnante di Scuola Secondaria di I e II grado | una guida completa e

leggioggi

(Di lunedì 27 maggio 2019) La normativa scolastica in Italia è molto severa e in continuo aggiornamento. E’ difficile comprenderee soprattutto riuscire ad ottenere una cattedra per coloro che già lavoranosupplenti, visti i requisiti richiesti ad ogni nuovo decreto. Questo articolo intende essere unapratica e dettagliata per aspiranti docenti. In arrivo il Concorso, tutte le informazioni: l’abilitazione L’abilitazione all’insegnamento è il requisito fondamentale per accedere alla professione di. La normativa in materia è cambiata notevolmente negli ultimi anni: dall’ammissione con titoli di studio abilitantiil Tirocinio Formativo Attivo (TFA), alla Formazione Iniziale Tirocinio (FIT) fino all’attuale Concorso abilitante. Vediamoli assieme uno per uno: Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ...

