Amazon com agli Stati dell’Amazzonia | protesta contro l’esclusiva del dominio al colosso

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019)torna a far parlare di sé per il suo nome. Dopo che l’Internet corporation for assigned names and numbers (Icann), ente internazionale che si occupa dell’assegnazione e della gestione dei domini internet, ha attribuito in esclusiva i diritti sulaldell’ecommerce qualche settimana fa, i presidenti dei Paesi sudamericani toccati dal Rio delle Amazzoni hanno deciso di contestare la decisione dell’istituzione perché ingiusta e rischiosa per il precedente che potrebbe creare. La questione non è nuova. Dal 2012 la società di Jeff Bezos ha cominciato la sua batta per otteneresul nome, e fin da subito i rappresentati dell’Cooperation Treaty Organization (Acto), l’organizzazione che riunisce i governi di ottosudamericani in difesa di uno sviluppo sostenibile del bacino amazzonico, si erano schieratila multinazionale ...

borghi_claudio : @ilpetulante @laetranger @vicevongola @Piero56355701 @VittorioBanti @IlariaBifarini @byoblu Oh che bella idea, si p… - NekOfficial : ...abbiamo pensato a chi non ha potuto partecipare agli instore! Ho firmato per Amazon un po’ di copie de “Il mio g… - AmazonNewsItaly : Da Russ Grandinetti, SVP Amazon, e dal nostro staff del Customer Service di Cagliari un grande grazie @pavoletti… -