Abbiamo analizzato la libreria di Salvini così non dovete farlo voi

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un pezzo dopo l’altro, su quegli scaffalici ha davvero messo tutto se stesso: dall’ampollina con l’acqua del Po, al cappellino con visiera con lo slogan di Trump, make America great again. Dopo che il vicepremier, entusiasta dei primi risultati delle elezioni europee (il cui la Lega si è affermata come il primo partito in Italia), ha pubblicato una foto di ringraziamento davanti alla sua, la Rete si è scatenata, alla ricerca di ogni dettaglio della «cameretta» del ministro. Che è prima di tutto un leghista: quella boccetta con il simbolo del Sole della Alpi è l’intramontabile ricordo dei raduni di Pontida, dove la Lega Nord celebrava il Giuramento di Pontida che aveva portato alla nascita della Lega Lombarda contro Federico I Barbarossa. Sullo scaffale più in alto c’è anche un Leone di San Marco con la spada, simbolo della Veneta Serenisima Republica. Qualcuno ha anche ...

alexdelprete : @CapozzaGiovanni @robertocosta31 @M_gabanelli E siccome la Gabanelli ha risposto con relazione di Corte dei Conti,… - DaniRzt : RT @IntontiMari: Il 24 maggio, per il #FestivalSviluppoSostenibile, all’Uniba, con la dott. Colombo, abbiamo analizzato il tema “I fondi so… - vdangerio : RT @IntontiMari: Il 24 maggio, per il #FestivalSviluppoSostenibile, all’Uniba, con la dott. Colombo, abbiamo analizzato il tema “I fondi so… -