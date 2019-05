What If su Netflix è la storia di una proposta indecente | quella di riuscire a guardare

«What/If» : il debutto di Renée Zellweger su Netflix. Ecco il trailer : What/IfWhat/IfWhat/IfWhat/IfWhat/IfWhat/IfWhat/IfWhat/IfWhat/If«Niente che ha un valore è mai stato conquistato senza il sacrificio». È questa la lezione che Renée Zellweger impartisce nel primo trailer ufficiale di What/If, la nuova serie in dieci episodi che sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 24 maggio. Un thriller neo-noir ambientato al tempio dei social network e con protagoniste persone che accettano di pagare a caro prezzo ...

What/If Renee Zellweger protagonista dell’antologia Netflix dal creatore di Revenge : What/If teaser trailer e data del thriller antologico dal creatore di Revenge con Renne Zellweger Scegliere, una delle principali facoltà umane. E se questa scelta si rivelasse in realtà moralmente inaccettabile? Arriva il 24 maggio su Netflix la prima stagione di What/If antologia thriller neo-noir contemporaneo di Mike Kelley già dietro alla thriller soap Revenge. protagonista della prima stagione è una conturbante Renee Zellweger nei panni di ...