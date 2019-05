Traffico Roma del 26-05-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019) VIABILITÀDOMENICA 26 MAGGIOORE 12:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI CASTEL DI LEVA, IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA, CODE PER INCIDENTE. LUNGO VIA CASILINA, IN ZONA BORGHESIANA, CODE A TRATTI PERINTENSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI, ANCHE SU VIA DI VERMICINO, SEMPRE, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.INTENSO, ANCHE LUNGO VIA CASSIA, IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENBRAMBE LE DIREZIONI. REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE. LIBERO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO. NEL QUARTIERE CENTOCELLE, SI SVOLGE OGGI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI, DOVE È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 24.00 DI QUESTA SERA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA S. FELICE ...

