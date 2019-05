Serie A vincono Sampdoria e Torino | Juventus e Lazio ko

Triathlon - World Series Yokohama 2019 : Vincent Luis e Katie Zaferes vincono e rafforzano i primati in classifica : Nella notte italiana si è disputata la tappa delle World Triathlon Series di Yokohama, in Giappone: la prima prova (su distanza standard) dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica sorride al transalpino Vincent Luis ed alla statunitense Katie Zaferes. In casa Italia top 20 centrata dalle tre azzurre in gara, mentre è più attardato tra gli uomini Alessandro Fabian. Nella gara maschile vince il triatleta in testa nella ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Conversano e Cassano Magnago vincono gara-1 delle semifinali - ko del Bolzano : Le semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si aprono col botto, per via della clamorosa sconfitta rimediata dal Bolzano, primo nella regular season, che cede il passo ad un Cassano Magnago sostenuto a gran voce dal pubblico del Pala Tacca. Sin dalle prime battute i lombardi sono apparsi cinici in attacco e molto efficaci in difesa, mettendo in seria difficoltà gli altoatesini, in modo particolare i terzini, grazie ad una 5-1 ...

Video/ Viterbese Monza - 1-0 - highlights - i laziali vincono la Coppa Italia di Serie C : Video Viterbese Monza, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I laziali alzano il trofeo!

Calcio a 5 - play-off Serie A 2019 : clamoroso ko dell’Acqua&Sapone - vincono Pesaro - Napoli e Rieti in gara-1 : Sono andati in archivio i primi incontri del play-off del campionato di Calcio a 5 di Serie A. gara-1 che ha riservato una grandissima sorpresa, ovvero la sconfitta tra le mura amiche del Pala Santa Filomena dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross 5-2 contro il Maritime Augusta. Un ko pesante per gli abruzzesi che, dopo essere passati in vantaggio con Avellino nel primo tempo, hanno subito le marcature di Crema nella ...

Playoff Eurolega – L’Efes strozza l’urlo del Barcellona - i turchi vincono Gara-4 e pareggiano la Serie : La formazione turca si impone con il punteggio di 80-71, portando la serie sul 2-2 e rimandando ogni verdetto a Gara-5 Niente da fare per il Barcellona, l’Anadolu Efes pareggia la serie e rimanda a Gara-5 ogni verdetto sulla qualificazione alla Final Four, per la quale sono già qualificate Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid. La formazione turca si impone 80-71 sui blaugrana, recuperando lo svantaggio del primo quarto e prendendo il ...

Risultati Serie C - 37^ giornata : vincono Piacenza ed Entella - il duello in testa continua : la classifica aggiornata : Risultati Serie C – Tra oggi e domani va in scena il 37° e penultimo turno di Serie C, non più spezzatino ma orario in contemporanea. Nel girone A, il Piacenza vince ancora in rimonta contro l’Olbia, l’Entella risponde in casa della Juventus Under 23. Girone B in campo domenica alle 18.30, la capolista Pordenone chiede strada alla Giana Erminio per festeggiare la matematica promozioe. Nel girone C, invece, la Juve Stabia ...

LIVE Modena-Perugia volley - Gara-2 Semifinale in DIRETTA : Zaytsev demolisce gli umbri! Gli emiliani vincono 3-2 e Serie sull’1-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-2 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena un incontro molto importante per le sorti dell’intera serie, i Campioni d’Italia si sono imposti martedì sera e vogliono espugnare la tana degli avversari per involarsi sul 2-0 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo mentre gli emiliani cercheranno di regalare ...

Risultati Playoff NBA – Raptors e Nuggets vincono Gara-2 e riportano la Serie in parità : Thunder ancora ko a Portland : I Toronto Raptors superano gli Orlando Magic grazie a Leonard e Lowry; vittoria per Denver Nuggets e Portland Trail Blazers: i Risultati dei match dei Playoff NBA della notte Tre match dei Playoff NBA nella notte italiana, tre serie davvero combattute: due tornano in parità, una prende il largo. Si comincia con Toronto che riscatta il ko di Gara-1 e firma in pareggio battendo nettamente gli Orlando Magic. Kawhi Leonard best scorer della ...

Cliff Diving World Series 2019 - Hunt e la Iffland vincono nel paradiso delle Filippine : Il 7 volte campione Gary Hunt ha iniziato la World Series 2019 esattamente come aveva concluso quella 2018, vincendo… e per la quinta volta di fila!. Nelle splendide lagune di El Nido però non ...

Risultati Serie C diretta live - 34^ giornata – Vincono Pordenone e Juve Stabia - Reggina al fotofinish : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/28 Matteo Cogliati/LaPresse ...

Risultati Serie C diretta live - 34^ giornata – Vincono Triestina e Trapani - Reggina al fotofinish : in campo i gironi B e C [FOTO] : 1/28 Matteo Cogliati/LaPresse ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina e Milan vincono nella penultima giornata in attesa della Juventus : In attesa della sfida tra Juventus e Tavagnacco che si disputerà domani alle ore 12.30 dallo spiccato significato tricolore, è andata in scena la 21esima (penultima) giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A e Fiorentina e Milan hanno centrato il loro obiettivo, ovvero vincere e mettere sotto pressione la Vecchia Signora. Le viola si sono imposte sul campo del già retrocesso Orobica 2-0 grazie alle reti al 41′ di Lana Clelland ...

Risultati Serie A - 31^ giornata - vincono Cagliari e Udinese [FOTO] : 1/57 LaPresse ...

Serie A - vincono Cagliari e Udinese : 17.00 Vittoria salvezza per il Cagliari: ne fa le spese la Spal,raggiunta a 32 punti dall'Udinese che piega in rimonta un Empoli a rischio sorpasso dal Bologna. FIORENTINA-FROSINONE 0-1 (12.30) Cagliari-SPAL 2-1 Udinese-EMPOLI 3-2 INTER-ATALANTA ore 18 LAZIO-SASSUOLO ore 18 NAPOLI-GENOA ore 20.30 BOLOGNA-CHIEVO lunedì PARMA-TORINO 0-0 (ieri) JUVENTUS-MILAN 2-1 (ieri) SAMPDORIA-ROMA ...