Morto per carenza di ossigeno mentre tenta di scalare l’Everest: è la decima vittima della stagione

(Di domenica 26 maggio 2019) Robin Haynes Fisher, alpinista 44enne, è l'ennesima è la nonain una sola settimana dell'Everest, la montagna più alta del mondo. L'uomo aveva deciso di rimandare l'attacco alla vetta di qualche giorno per scongiurare i pericoli collegati al sovraffollamento, invece non è riuscito a salvarsi e – come molti altri – ha perso la vita nella cosiddetta zona della morte, in un'area in cui l'è estremamente rarefatto: la scorta delle bombole non è stata sufficiente, come è accaduto quest'anno ad altre nove persone che, in fila per aspettare il proprio turno di raggiungere la vetta, sono finite in deficit e sono morte. Gli esperti del posto sono convinti che a causare le vittime siano proprio le attese in coda, che risucchiano le limitate scorte didegli alpinisti e li espongono più a lungo ai venti forti.