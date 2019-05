Elezioni Europee 2019 | risultati | exit poll e proiezioni in tempo reale

Elezioni Europee - la soffiata di Barbara Palombelli : "Attenti al dato del Piemonte" : "Sarà molto importante il risultato del Piemonte. Da 300 anni la storia d’Italia inizia da lì". Barbara Palombelli dà la sua lettura alle Elezioni di oggi in cui gli italiani sono chiamati alle urne sia per scegliere i rappresentanti locali che quelli europei. In Piemonte si volta per l'elezione de

I risultati delle Elezioni europee : Stanno arrivando exit poll e proiezioni da diversi paesi, in Italia si vota fino alle 23: poi inizierà lo spoglio dei voti

Affluenza Elezioni Europee 2019 ore 19 : la mappa per regione : Affluenza elezioni europee 2019 ore 19: mappa per regione. Disertano le Isole Mancano meno di tre ore alla chiusura dei seggi. Tra le 12 e le 19 sembra che ci sia stato un incremento tendenziale dell’Affluenza. Alle sette di sera ha votato il 43,85% del censo elettorale, in aumento di più di un punto percentuale rispetto al parziale di 5 anni fa della stessa ora (42,15%). Vediamo – come per l’Affluenza delle 12 -, le ...

Elezioni Europee - quando e dove arriveranno gli exit poll e i risultati ufficiali : A partire dalle 23, alla chiusura dei seggi, anche in Italia verranno diffusi i primi risultati delle Elezioni europee. A partire dagli exit poll che, per alcune trasmissioni, saranno in realtà instant poll. Ecco come seguire in televisione gli exit poll, le proiezioni e lo spoglio delle schede in tempo reale.Continua a leggere

Elezioni Europee - affluenza alle urne alle 19 in provincia di Ragusa : Leggermente in aumento la percentuale media di affluenza alle urne in provincia di Ragusa secondo i dati diffusi dalla Prefettura relativi alle ore 19

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti. In Francia Le Pen prima : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni Europee - mancano tre ore alla chiusura dei seggi : perché è importante votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

Elezioni Europee - in Francia Marine Le Pen sorpassa Macron ma non «sfonda» : Il partito sovranista supera la lista sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, che registra così una cocente sconfitta, ma non supera il 25% delle scorse europee: la strategia mirante a conquistare moderati e banlieues potrebbe aver fallito....

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza al Sud Italia : il cupo presagio per Di Maio e M5s : L'affluenza alle 19 per le Elezioni europee al Sud Italia non farà piacere a Luigi Di Maio e al M5s. Rispetto al dato nazionale parziale del 43,68%, nelle regioni del Mezzogiorno l'afflusso ai seggi si attesta tra i 10 e i 15 punti in meno. A Napoli alle 19 è andato a votare solo il 29,32% degli ave

Elezioni Europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Elezioni Europee - affluenza in aumento in Italia : 43% alle 19. Salvini : cambiamento è nell'aria : affluenza in aumento alle Elezioni europee: alle ore 19, quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. alle Elezioni del 2014 erano stati il...

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti - verdi secondi. In Francia Le Pen prima - poi Macron : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni Europee 2019 : liste e simboli dei partiti candidati : Urne aperte fino alle 23 per le Elezioni europee: i partiti politici italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Ecco un vademecum dei candidati, delle liste dei principali partiti e dei programmi elettorali, in modo da conoscere i nomi dei candidati per esprimere l'eventuale preferenza nominale in sede di seggio elettorale.Continua a leggere

Elezioni Europee - exit poll in Francia : Marine Le Pen guida l'ondata sovranista - asfaltato Macron : È un'ondata sovranista quella che arriva dai primi exit poll in Francia per le Elezioni europee. Secondo i dati pubblicati dai media belgi, la lista del Rassemblement National di Marine Le Pen si è attestato come primo partito in Francia, con un distacco di circa tre punti sulla lista Renaissance de