Andrea e il suo sogno | “Vorrei un esoscheletro per tornare a camminare”

MotoGp – Andrea Iannone e i giochi misteriosi sui social : nel suo letto spunta una donna [FOTO] : Andrea Iannone ha una nuova fiamma? Il pilota Aprilia misterioso sui social: nel suo letto spunta una donna Andrea Iannone, dopo la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, non è riuscito a scrollarsi di dosso paparazzi e curiosi che vogliono sapere tutto sulle sue nuove fiamme. Dall’addio alla showgirl argentina fino ad oggi tante sono state le belle ragazze affiancante al nome del pilota Aprilia, ma nessuna storia è stata ...

Replica de La Corrida su Rai Play - puntata di ieri : vince Andrea suonando strani strumenti : ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Corrida di Rai 1 con Carlo Conti. Tante risate e divertimento in studio e a casa. La serata è stata seguita da un pubblico numeroso, facendo registrare un nuovo successo di ascolti. Chi volesse rivedere la puntata di ieri può seguirla in Replica su Rai Play. Nel corso della serata il vincitore è stato Andrea Spada di Teramo, che ha dedicato al nonno il suo trionfo. Vincitore de La Corrida del 26 ...

La Corrida - vince la quinta puntata il batterista Andrea Spada suonando gli oggetti più strani : Standing ovation e tripudio di applausi per il giovane batterista che nell'ultima puntata de La Corrida ha sorpreso suonando...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego fa suo il derby - battendo con merito Andreas Seppi in due set : E’ un giorno di gioia per Lorenzo Sonego: il 23enne di Torino, dopo aver approfittato del forfait dell’argentino Marco Trungelliti nel secondo turno delle qualificazioni, dimostra di meritare la presenza nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo battendo, nell’unico derby italiano in programma, Andreas Seppi con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Al secondo turno l’uomo che, la settimana scorsa, ha raggiunto i ...

SASSUOLO " PARMA 0-0 - 1'PT - LA CRONACA LIVE A CURA DI Andrea BELLETTI : A questo punto della stagione i punti pesano e la truppa di D'Aversa deve cercare di scalare ancora la classifica […] L'articolo SASSUOLO " PARMA 0-0, 1'PT, LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI ...

Andrea Carpenzano è Il campione - Stefano Accorsi il suo prof : Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano sono i protagonisti di 'Il campione', opera prima di Leonardo D'Agostini. Il film racconta di Christian Ferro, rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il ...