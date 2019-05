Playout Serie C – Lucchese corsara | Cuneo in Serie D | il tabellino della sfida

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Primi verdetti dagli spareggidiC. Si è appena conclusa una delle due gare di ritorno previste per oggi. Laha condannato ilalla retrocessione inD e attende adesso la vincentetra Paganese e Bisceglie (alle ore 18) per determinare chi affronterà nella finale per mantenere la terza. Dopo il 2-0 dell’andata, infatti, la squadra toscana ha vinto per 1-0 anche il match di ritorno. Ecco di seguito ildel match.(4-4-2): Cardelli; Cristini, Santacroce, Marin (16′ st Celia), Spizzichino (25′ st Said Mhando); Arras (1′ st Emmausso), Paolini, Suljic, Caso (16′ st Kanis); Defendi, Gissi (1′ st Jallow). In panchina: Gozzi, Tafa, Emmausso, Alvaro, Ferrieri, Reymond, Castellana, Scarano. Allenatore: Scazzola.(4-3-1-2): Falcone; Lombardo, Martinelli, De Vito, Favale; Provenzano ...

