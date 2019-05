Pacco bomba di Lione | “ordigno azionato a distanza” E caccia all’uomo

Lione - bomba attivata a distanza : Non sappiamo chi è stato - nel Pacco chiodi e bulloni : Ancora nessuna rivendicazione dopo l'esplosione di una valigetta-bomba in via Victor Hugo a Lione (Francia). Il procuratore ha dichiarato in conferenza stampa di aver individuato un congegno elettronico per far esplodere la bomba attivandola a distanza. Diffusa una foto del sospetto. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Gli artificieri hanno individuato un sistema per far detonare la bomba "a distanza" e alcuni sistemi elettronici ...

Pacco bomba a Lione : 13 feriti |Macron : "È un attacco alla città" |Indaga l'antiterrorismo : La deflagrazione in una via pedonale della città francese. Sembra che a depositare l'ordigno sia stato un uomo poi fuggito in bicicletta

Lione - esplosione in centro : Pacco bomba con chiodi e bulloni. Ci sono 13 feriti - Macron : «Un attacco». Caccia a un uomo in bici : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Lione - esplosione in centro : Pacco bomba con chiodi e bulloni. Ci sono 13 feriti - Macron : «Un attacco». Caccia a un uomo in bici Video : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

ESPLOSIONE LIONE - Pacco bomba 'ATTACCO TERRORISTICO'/ Video - 13 feriti : attentato? : ESPLOSIONE a LIONE: PACCO BOMBA con chiodi e viti, almeno 13 feriti, Video. Le Pen parla di 'ATTACCO TERRORISTICO', indagini in corso.

Pacco bomba esplode a Lione : 13 feriti |Caccia a un uomo - antiterrorismo indagaMacron : "È un attacco alla città" : La deflagrazione in una via pedonale della città francese. Sembra che a depositare l'ordigno sia stato un uomo poi fuggito in bicicletta

Il Pacco bomba a Lione - Macron : «È un attacco». Si cerca uomo fuggito in bici : Una forte esplosione è stata segnalata nella strada pedonale Victor Hugo. Otto i feriti, non in pericolo di vita, tra cui una bambina di otto anni. Macron: «Un attacco»

Lione - esplosione in centro : Pacco bomba fa 13 feriti. Macron : «Un attacco» - è caccia all'uomo : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Lione - esplosione in centro : Pacco bomba fa 11 feriti. Macron : «Un attacco» - è caccia all'uomo : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Lione - esplode Pacco bomba : almeno 8 feriti<br>Macron : "È un attacco alla città" : ...

Pacco bomba nel centro di Lione : almeno 13 feriti : La polizia sta cercando un uomo che si è allontanato in bicicletta. almeno 13 persone sono rimaste ferite in un’esplosione

Esplosione Lione : Pacco bomba con chiodi/ Video - caccia all'uomo : attentato Francia? : Esplosione a Lione: pacco bomba con chiodi e viti, Video. E torna la paura terrorismo in Francia. Ma è un attentato? Intanto è caccia all'uomo.

Lione - esplode Pacco bomba : almeno 8 feriti : ...

Lione - esplosione in centro : Pacco bomba fa 13 feriti. Macron : «Un attacco» - è caccia all'uomo Diretta : Paura nel centro di Lione, in Francia, dove un'esplosione ha causato almeno tredici feriti questo pomeriggio secondo quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si...