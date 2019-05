L’Unità | Belpietro direttore per un giorno | “La salvo perché non sono un censore” Fnsi

Cos’è questa storia di Maurizio Belpietro direttore per un giorno delL’Unità : Oggi in alcune edicole si vende un numero speciale dello storico giornale della sinistra italiana, con una sorpresa

Maurizio Belpietro firma il numero speciale de L’Unità in edicola. Il cdr : “Grave insulto alla nostra storia” : Sarà firmato da Maurizio Belpietro il numero dell’Unità in edicola il 25 maggio. A dare la notizia è stato il comitato di redazione, parlando di “gesto gravissimo”. l’Unità, di proprietà di Piesse, non va in edicola da un paio d’anni, ma l’editore è obbligato a pubblicare almeno un numero all’anno per evitare che la testata decada. Il 25 maggio dell’anno scorso il giornale era tornato nelle edicole di Roma e Milano per un giorno. La ...

