Uno spot solidale per raccogliere fondi per il Santobono

Casting per Uno spot da girare a Brescia e per video didattici di Loescher Editore : Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di uno spot pubblicitario per un'importante azienda e per la produzione di video didattici per Loescher Editore. Riprese rispettivamente a Brescia e Milano. Uno spot pubblicitario Per la realizzazione di uno spot di una nota azienda sono in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Brescia tra i mesi di giugno e di luglio. In ...

Apple - in Uno spot c'è anche l'Inter ma tutti dormono : commenti sarcastici sul web (VIDEO) : Nelle ultime ore sta facendo molto discutere uno spot della Apple che pubblicizza l'iPhone XR, uno degli ultimi modelli di smartphone creati dall'azienda della mela morsicata. Nel corso del video si vedono alcune persone dormire mentre utilizzano il dispositivo, a sottolineare la lunga durata della batteria del prodotto. La cosa che però ha fatto discutere, è che tra le persone che dormono ci sia un guardiano di un parcheggio che fa un riposino ...

Famiglia : Di Maio : il miliardo c'è - non è Uno spot e ci sarà decreto : Di Maio: Buongiorno e buona festa della mamma a tutte le mamme d'Italia! Alle mamme che amano i propri figli e che resistono davanti a difficoltà

Casting per la prossima edizione di 'Made in Sud' e per Uno spot in ambito turistico : Non mancano in questo periodo le occasione di approcciarsi al mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso le selezioni per la prossima edizione del programma televisivo Made in Sud, in onda su Rai Due. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot in ambito turistico-commerciale, le cui riprese verranno poi effettuate nel mese di giugno in Sicilia e in Basilicata....Continua a ...

Casting per Uno spot pubblicitario a Milano e uno spettacolo al Teatro San Raffaele a Roma : Casting aperti per un nuovo spot pubblicitario aziendale, da girarsi a Milano. Si cercano attori, attrici e comparse. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Pino Cormani e che andrà in scena al Teatro San Raffaele di Roma. Uno spot pubblicitario Per realizzare un interessante spot pubblicitario di tipo aziendale sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le ...

Casting per una fiction Rai e per Uno spot aziendale : Sono attualmente in corso le selezioni, curate dall'agenzia di Casting Cineworld Roma, per trovare numerosi giovani, tutti comunque maggiorenni, di bellissima presenza e possibilmente con qualche precedente esperienza nel settore della moda, per la realizzazione di una nuova e importante fiction Rai. Le riprese verranno effettuate a breve. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici, modelli e modelle, per realizzare uno spot di una ...

Casting per Temptation Island al Malua del Lido di Spina e per Uno spot a cura di Galaxia : Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo Temptation Island. Nello specifico nei prossimi giorni i Casting si svolgeranno presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina in provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per un importante spot di livello internazionale. Temptation Island Sono attualmente in corso le selezioni per la ...

Casting di Klab4 per un film da girare a Napoli e di una nota azienda per Uno spot : Sono ancora aperte le selezioni, a cura di Klab4 film, per la ricerca di giovani comparse per realizzare un film da girare a breve a Napoli. In tale ambito si cercano anche veicoli degli anni '80 e '90. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per realizzare uno spot pubblicitario di una importante azienda italiana. Un film Per la realizzazione di un film da girare prossimamente a Napoli sono in corso, a cura ...

Coppa Italia - Gattuso alla vigilia : “Milan-Lazio è Uno spot per il calcio italiano” : Nessuna conferenza stampa. Il tecnico del Milan Rino Gattuso ha rilasciato qualche dichiarazione a Milan Tv alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i rossoneri e la Lazio. Ecco le sue parole. “Due settimane fa ci sono state tantissime polemiche. Dobbiamo essere bravi, Milan-Lazio è uno spot per il calcio Italiano e dobbiamo farci trovare pronti, ma con educazione e rispetto. Si deve pensare solo al campo, ...

Gattuso punta la finale di Coppa Italia : “Spero sia Uno spot per il calcio” : Cinque punti in sei gare di campionato rappresentano certamente un bottino troppo magro per il Milan, soprattutto se i rossoneri vogliono raggiungere la qualificazione alla Champions League, competizione dove mancano dalla stagione 2013-2014. Nonostante tutto, Romagnoli e compagni restano al quarto posto, dove sono stati raggiunti proprio ieri dall’Atalanta: fare il possibile per non perdere […] L'articolo Gattuso punta la finale di ...

Leica cita i fatti di piazza Tienanmen in Uno spot e la Cina la oscura : Il faro della censura cinese si è acceso contro la storica azienda tedesca Leica, che da oltre un secolo produce strumenti ottici e le macchine fotografiche, che nel tempo hanno documentato la storia. Secondo quanto si legge sul Financial Times, Pechino avrebbe deciso di censure il marchio dal social network cinese Weibo per violazione delle leggi del Paese. La ragione di questa mossa da parte delle autorità cinesi sarebbe legata alla scelta ...

I freaker di Days Gone protagonisti in Uno spot TV giapponese : Ormai pochi giorni ci dividono dall'uscita dell'attesissimo Days Gone, il nuovo gioco targato Sony Bend che rappresenta un'altra esclusiva di notevole peso per PS4.In vista del lancio del gioco, Sony ha deciso di condividere in rete un nuovo video promozionale con protagonisti gli streamer 2BRO nei panni dei temibili freaker.Lo spot TV giapponese, visibile qui sotto, ci mostra le orde di freaker che dovremo fronteggiare e alcune folli sequenze ...

Epatite C - Uno spot per cercare i 200mila casi sommersi : Uno sport televisivo mira a scovare circa 200mila casi sommersi di Epatite C. Detenuti, tossicodipendenti e immigrati, ma anche over 60enni esposti al virus prima che si diffondesse la cultura di presidi ...

Deva Cassel - in Uno spot come modella - è bella come mamma e papà : Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone di bellezza Mamme famose e icone ...