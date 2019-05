Traffico Roma del 24-05-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 24 MAGGIOORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERE PER INCIDENTE DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEIGNOLI AL BIVIO CON VIA ARTURO EVANS. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCODO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. IN CENTRO POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ...

