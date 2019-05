Theresa May annuncia le sue dimissioni

laragnatelanews

(Di venerdì 24 maggio 2019)May si è piegata alle intense pressioni del suo stesso partito e ha chiamato il 7 giugno come il giorno in cui si farà da parte come leader conservatrice, concludendo la sua turbolenta tre anni di premiere .Parlando a Downing Street, May ha detto che è stato “l’onore della mia vita” servire come secondo primo ministro femminile britannico. La sua voce si spezza, ha detto che se ne andrebbe “senza alcuna cattiva volontà, ma con enorme e duratura gratitudine per aver avuto l’opportunità di servire il paese che amo“. Il primo ministro ha elencato una serie di quelli che ha detto essere i risultati del suo governo, tra cui affrontare il deficit, ridurre la disoccupazione e aumentare i finanziamenti per la salute mentale. Ma ha ammesso: “Avrò sempre un profondo dispiacere per me che non sono stato in grado di consegnare ...

