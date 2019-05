Sfiduciati alle urne Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Una sfiducia generale nei confronti delle istituzionie che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg pere da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge una diffidenza che non conosce confini verso gran parte delle istituzioni, anche se caratterizzata dpeculiarità dei singoli Stati. E che riguarda quindi non solo gli organi che fanno riferimento a Bruxelles ma anche quelli del Paese di provenienza degli stessi intervistati. Un dato curioso, in un periodo storico caratterizzato dal ritorno di spinte nazionalistiche. Poche eccezioni, come per la figura del presidente della Repubblica, ...

