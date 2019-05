Quell' ipocrisia che uccide ancora Falcone

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Felice Manti «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola» diceva Paolo Borsellino. Chi ha nemici travestiti da amici come Giovannimuore una volta all'anno, assieme alla verità sulla sua vita e sulla sua morte. Il giudice antimafia saltò in aria alle 17.58 nello svincolo di Capaci un sabato di 27 anni fa insieme alla moglie e alla sua scorta. Fu Gioacchino La Barbera, oggi pentito, a farcire l'autostrada di tritolo e a dare il segnale a Giovanni Brusca e al suo commando «dalla sua Lancia Delta sulla via che costeggia l'autostrada Palermo-Punta Raisi, all'altezza del bar Johnnie Walker», come raccontò qualche anno fa a Repubblica. L'altro giorno però il pentito Maurizio Avola ha parlato ai pm di un misterioso artificiere americano legato al boss mafioso John Gotti a Palermo che avrebbe fatto da «consulente» ai macellai di. E ieri sul ...

scarpatipress : RT @bollicinevip1: FRANCESCA DE ANDRÈ E QUELL'IPOCRISIA DIETRO LE MURA DEL GRANDE FRATELLO - AlessandroTweet : Dolore Piansi quell’afoso meridiano, scoppiava la rabbia intorno a me , rimasi ad osservare i sepolcri imbianc… - ilNazionale : Il 23 maggio del 1992 l'attentato di #Capaci uccise il giudice Giovanni #Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gl… -