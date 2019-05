Juventus | Dani Alves attacca i bianconeri | “Mi hanno tradito”

Juventus - le clamorose confessioni di Dani Alves : “me ne sono andato perchè mi sono sentito tradito” : L’esterno brasiliano è tornato a parlare della sua avventura alla Juventus, ammettendo di essersi sentito tradito L’esperienza con la maglia della Juventus non la ricorda con il sorriso Dani Alves, sentitosi tradito dal club bianconero dopo le promesse ricevute nel corso di quella stagione. LaPresse/Daniele Badolato Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’esterno brasiliano del PSG non le ha mandate a dire: “ho passato ...

Juventus - Adani : 'Se cambi allenatore devi spingerti al massimo - ovvero su Guardiola' : Poco più di una settimana fa andava in scena lo scontro tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani. Il tecnico della Juventus e l'opinionista TV si sono ritrovati dopo il derby di venerdì e ognuno ha spiegato la sua posizione e ormai il caso sembra essere chiuso. Adani, però, ha voluto esprimersi in merito al futuro della panchina della Juve. Infatti, questo è un tema che scalda molto i dibattiti televisivi e non solo, visto che si parla molto del ...

Juventus - Allegri : «Il Grande Torino è la storia del calcio. Adani? Mi dispiace» : Torino - È un Max Allegri rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il secondo pareggio consecutivo dei suoi uomini in campionato. ' Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo ...

Juventus-Torino – Il derby della Mole regala il chiarimento tra Allegri e Adani : “rispetto le idee di tutti - ma…” : Il derby della Mole ha regalato il chiarimenti tra Massimiliano Allegri e Adani dopo la lite della scorsa settimana: le parole del tecnico bianconero dopo Juventus-Torino E’ il nuovo incontro tra Allegri e Adani ad aver tenuti incollati al televisore tantissimi spettatori al termine del derby della Mole, tra Juventus e Torino, conclusosi col punteggio di 1-1. AFP/LaPresse “Credo che sarebbe stata una sconfitta immeritata, la ...

Allegri-Adani - nuovo faccia a faccia dopo Juventus-Torino : Massimiliano Allegri e Lele Adani si incontreranno nuovamente questa sera nel post partita di Juventus-Torino, derby della Mole Allegri vs Adani secondo round, si potrebbe dire scherzando un po’ su quanto accaduto la scorsa settimana. Massimiliano Allegri e Lele Adani si incontreranno nuovamente questa sera, “costretti” a commentare la gara che andrà in scena tra Juventus e Torino. Un derby molto atteso ed importante per ...

Juventus - Bargiggia difende Adani e poi attacca : “Ha coerenza e dignità” : Juventus – La furente lite tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e l’analista di Sky Sport Daniele Adani a generato tanti commenti, ma anche prese di posizioni. Tra i difensori di Adani c’è anche il giornalista Paolo Bargiggia che si schiera a suo favore. Leggi anche: Ceballos Juventus, dalla Spagna sono certi, vestirà bianconero Juventus, Bargiggia si schiera […] More

Juventus - Cagni difende Allegri : 'Quando parla Adani tolgo il volume' : Sabato sera, nel post partita di Inter - Juventus c'è stato un acceso dibattito tra Massimiliano Allegri e Lele Adani opinionista Sky Sport. L'allenatore livornese ha cercato di spiegare le sue ragioni ma il commentatore TV gli parlava sopra e la lite tra i due si è infiammata a tal punto che il tecnico Campione d'Italia ha deciso di andarsene. La querelle è proseguita anche nelle giornate di domenica e lunedì. Allegri ne ha parlato a "Che tempo ...

Allegri vs Adani dopo Inter-Juventus - Spalletti in diretta tv sente le sue urla e se la ride : Ha fatto discutere l'acceso scontro tra Massimiliano Allegri e Daniele Adan i nel post partita di Inter-Juventus. Un evento difficile da interpretare ma che ha strappato anche qualche risata a Luciano ...

Allegri vs Adani dopo Inter-Juventus - Spalletti in diretta tv sente le sue urla e se la ride : Ha fatto discutere l'acceso scontro tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani nel post partita di Inter-Juventus. Un evento difficile da interpretare ma che ha strappato anche qualche risata a...

Juventus - senti Allegri : “Sì - resto qui. Adani? Ecco tutta la verità” : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri, ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo prossimo futuro. Il tecnico si conferma ancora una volta sulla panchina bianconera anche in vista della prossima stagione. Poi la rivelazione sulla lite con Adani, andata in onda nel post partita di […] More

Juventus - Allegri ‘distrugge’ nuovamente Adani in diretta tv : parole durissime dell’allenatore bianconero : L’allenatore della Juventus ha parlato del litigio avuto in diretta tv con Adani, soffermandosi poi anche sul suo futuro Strascichi, polemiche e nuove frecciata: Massimiliano Allegri non ha ancora finito con Lele Adani dopo la sfuriata avuta nel post partita del match tra Inter e Juventus. AFP/LaPresse Intervenuto come ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, l’allenatore bianconero è tornato a parlare del ...

Lite Adani-Allegri - l’allenatore della Juventus è furibondo in conferenza stampa. E Spalletti ci scherza su : Dopo la Lite in diretta su Sky con Daniele Adani, Massimiliano Allegri è arrivato furibondo in conferenza stampa: “Mi hanno fatto arrabbiare, datemi un attimo che mi calmo”. Luciano Spalletti ci ha scherzato sopra coi giornalisti in sala: “Che gli avete detto, lo avete fatto incazzare?”. L'articolo Lite Adani-Allegri, l’allenatore della Juventus è furibondo in conferenza stampa. E Spalletti ci scherza su proviene da ...

Inter-Juventus - lite in diretta tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri : “Ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto” : Scontro al vetriolo nel post-partita di Inter-Juventus tra il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e l’opinionista di Sky Sport Daniele Adani. Il big match di campionato andato in scena a San Siro si è concluso con un pareggio ma a far infuriare Massimiliano Allegri non è il risultato della partita quanto le parole di Adani. “Siete tutti teorici – ha detto all’opinionista di Sky -. Adani sei il primo che legge i libri e di ...

Allegri-Adani - lite in diretta a Sky/ Video Inter Juventus "parlo io e tu stai zitto" : Allegri-Adani, Video lite in diretta a Sky dopo Inter-Juventus, come l'anno scorso. "Non sai niente di calcio, parlo io e tu stai zitto".