ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le braccia del giornalista, il collega Stefano Origone di Repubblica, che coprono la testa, le sue urla di disperazione, le sue richieste di smetterla. Le manganellate ieri a, durante gli scontri nati per via di un comizio di Casapound, sono continuate fin quando un ispettore di polizia ha riconosciuto Stefano e col suo corpo gli ha fatto scudo imponendo ai commilitoni di fermarsi nel tiro a bersaglio. Domandiamo: e se non ci fosse stato l’ispettore amico? La polizia ha il compito di tutelare l’ordine pubblico e la libertà di espressione, beni essenziali della nostra. Noi cittadini abbiamo il dovere di fidarci di chi è chiamato a difendere la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Ma chi ha questo compito delicatissimo, perché legittimato all’uso della forza, deve assumere un contegno superiore e soprattutto contenere l’istinto, imporsi un limite. Ieri a...

giornalettismo : Solidarietà a #StefanoOrigone e alla redazione di @repubblica per quanto accaduto a #Genova: Stefano stava solo fac… - fattoquotidiano : I manganelli di Genova e la democrazia che scivola verso un confronto muscolare - raveragiuliano : RT @NiccoloZancan: Genova. Ancora Genova. Ambulanze. Bastoni. Manganelli. Cariche. Sassi. Lacrimogeni. «Siete dalla parte sbagliata», url… -