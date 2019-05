I cognomi ci dicono chi siamo ed eravamo Ma forse spariranno

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Matteo Sacchi Lo studioso di linguistica che sarà a èStoria ci racconta come è nato il «signor Rossi» Gorizia - Quest'anno al festival èStoria di Gorizia il tema principale è «Famiglie». Dalla famiglia come base naturale della società secondo Aristotele alle politiche degli Stati attuali, passando per le famiglie che hanno fatto la storia d'Europa come gli Asburgo o i Borbone, il focolare domestico (o dinastico) verrà declinato in moltissime maniere. Certo, oggi come oggi, è difficile pensare al concetto di famiglia senza pensare anche al cognome, che della famiglia è uno strumento identificativo. Ma per quanto sia strano da immaginare il cognome è uno «strumento identificativo» che si è sviluppato in un preciso momento storico. Come il Comune, gli occhiali, il formato del libro, le cattedrali e l'aratro a versorio il cognome è una invenzione medioevale. Ne abbiamo parlato ...

jack_manicardi : Su Radio Montecarlo ho appena sentito che Gliesperti dicono che nel futuro probabilmente i cognomi scompariranno, e… - hudson3_ge : RT @NymphoKyka: Molti dicono di averne conosciute ma non commentano in didascalia nulla! Guardate che non dovete fare nomi e cognomi! Solo… - BLINVKMAKNAE : RT @bocchedoro: Che bello che l’ignoranza del web sia tutta a ciao Darwin e che dicono i loro nomi e cognomi così posso bloccarli tutti. So… -