Gli OTT devono aspettare | in Italia internet arranca

Ippica - nuove norme più rigide sull’uso della frusta nel trotto : consentiti al massimo 3 colpi neGli ultimi 200 metri : Cambiano le norme, negli ippodromi d’Italia, per l’uso della frusta nelle ultime fasi di qualsiasi corsa di trotto, per la felicità di tanti. Attualmente è vietato colpire il cavallo con la frusta per più di 7 volte negli ultimi 200 metri. Dal primo giugno, però, ci sarà una restrizione: il limite di sette colpi è esteso agli ultimi 500 metri, mentre nei 200 finali non se ne potranno dare più di 3. I cavalli, inoltre, non dovranno ...

Gli ultras della Curva B : “Non chiediamo investimenti folli ma di lottare quando si può” : Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gli ultras Napoli 1972 della Curva B. Nel volantino sono esposte le ragioni della contestazione. Gli ultras indicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gli ...

"Sono entrati a miGliaia". Nella gang dei clandestini pure quattro poliziotti : Nino Materi Tremila euro per un permesso di soggiorno. Arrestati anche tre algerini e due tunisini quattro «mele marce» nel cesto delle divise pulite. A individuarle sono stati gli stessi poliziotti, loro colleghi: due (un ex ispettore in pensione e un agente ancora in servizio) sono stati arrestati, mentre altri due ex ispettori sono stati indagati a piede libero; i reati contestati vanno dalla corruzione all'associazione per ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini picchia durissimo suGli immigrati davanti a Lilli Gruber : Matteo Salvini vs Lilli Gruber parte due. A Otto e Mezzo di giovedì 23 maggio, in collegamento, il ministro dell'Interno. La conduttrice azzanna subito sul mazzo di fiori che non le è mai stato portato dopo il litigio di un paio di settimane fa. Dunque, si passa ai contenuti. E Salvini picchia duro.

Francesca De Andrè - pianto disperato nella notte : “VoGlio spegnermi” : Gf news, Francesca De Andrè in crisi: la ragazza molto provata dagli ultimi episodi che l’hanno vista protagonista Al Grande Fratello, Francesca De Andrè continua a sentirsi sola. A renderla ancora più triste, la decisione presa dal fidanzato Giorgio: ha voluto una pausa di riflessione; decisione, questa, che ha spiazzato la ragazza, considerato che, una […] L'articolo Francesca De Andrè, pianto disperato nella notte: “Voglio ...

Formula 1 – Mercedes senza limiti - Bottas svela : “Gli anni scorsi a Montecarlo avevamo difficoltà - oggi a nostro agio” : Dopo il secondo posto ottenuto nelle Fp2, Valtteri Bottas ha elogiato i miglioramenti della Mercedes: negli altri anni la macchina ha faticato a Montecarlo, ma quest’anno sembra andare tutto per il verso giusto anche nel Principato Se il buongiorno si vede dal mattino, anche questo rischia di essere un weekend molto positivo per la Mercedes. Le Fp2, corse nel giovedì di Montecarlo, hanno visto dominare la scuderia campione in carica: ...

Giro d’Italia 2019 - Jan Polanc può davvero sognare la MaGlia Rosa? Vantaggio importante e ottimo scalatore. Ma sulle salite vere… : Doveva essere solamente un antipasto, ma si è visto già tanto nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019: quella che ha portato da Cuneo a Pinerolo, in memoria dell’impresa compiuta da Fausto Coppi ben settanta anni fa. Il trionfo di Cesare Benedetti, una fuga bidone lasciata andare dal plotone e la super tattica della UAE Emirates, che conserva la Maglia Rosa con un uomo diverso: non c’è più Valerio Conti al comando della ...

Comizio di Casapound a Genova sotto i lacrimogeni e le proteste deGli antifascisti : Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe ...

Calcio - Mondiali Under20 : Italia-Messico 2-1 - ottimo esordio per Gli azzurrini di Paolo Nicolato : Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana Under20 di Calcio nei Mondiali 2019 di categoria in Polonia. Allo Stadion GOSIR di Gdynia gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto con merito 2-1 il Messico nei primo incontro valido per il gruppo B. Le reti di Frattesi al 4′ e di Ranieri al 67′ hanno regalato il successo ai nostri portacolori, rendendo vana la segnatura dei rivali che avevano pareggiato ...

Detenuto magrebino lancia bottiGlia d'acqua e mette ko un agente : Fabrizio Tenerelli Subito sono intervenuti i soccorsi e il poliziotto è stato portato in ospedale, dove i medici lo hanno curato e dimesso con prognosi di otto giorni per un trauma lombare. Grande lo sdegno per l’accaduto da partedella Uil-Pa Polizia Penitenziaria Voleva parlare urgentemente con il comandante, per non si sa bene quale motivo, noncurante del fatto che alle 15.30 non era proprio possibile. Così, in segno di protesta, ...

Sequestrati barca a vela e locale notturno a famiGlia criminale : Una barca a vela, un locale notturno a Roma in zona Tiburtina e altri beni immobili per un valore di circa dieci milioni di euro. Sono i beni Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Frascati a una famiglia di origini calabresi responsabile di diversi reati in una operazione, nome in codice "Dolce Vita", tra le province di Roma, Reggio Calabria, Frosinone, Latina, Livorno e Milano. I beni sottoposti a vincolo sono risultati, a vario titolo, ...

Un tecnico ripara uno strumento musicale deGli anni '60. E finisce sotto effetto di Lsd per 9 ore : Eliot Curtis, manager dell’emittente californiana KPIX, ha trovato un vecchio modello di Buchla 100 (uno dei sintetizzatori analogici più usati dai musicisti) in un’aula dell’Università di East Bay, a San Francisco. Curtis ha portato a casa lo strumento, dimenticato in quella stanza da decenni, per aggiustarlo e toccandolo è rimasto coinvolto in un trip psichedelico a causa dell’LSD rimasta ...

Ford EcoBoost 1.0 miGlior motore sotto i 150 CV : Il motore Ford EcoBoost 1.0 ha vinto il premio come miglior motore dell’Anno nella categoria riservata ai propulsori di cilindrata inferiore ai 150 CV all’International Engine and Powertrain of the Year 2019 (IEPOTY) – si tratta dell’11° riconoscimento IEPOTY per il pluripremiato motore dell’Ovale Blu dal lancio nel 2012. Il motore compatto dell’Ovale Blu, con […] L'articolo Ford EcoBoost 1.0 miglior motore sotto i 150 CV sembra ...