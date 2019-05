Comunali | un candidato ogni 15 abitanti | l' assalto dei furbetti dei permessi

Comunali : muore unico candidato sindaco a Domicella in Irpinia : L'unico candidato sindaco di Domicella (Avellino) è morto. Stefano Corbisiero, 66 anni, ininterrottamente sindaco da 23 anni, sperava ancora in una riconferma, ed era alla guida dell'unica lista presentata per le amministrative del 26 maggio prossimo nel piccolo centro dell'Irpinia. Era malato da tempo, ma non ha mai rinunciato all'impegno nella vita amministrativa del suo Comune. Con la lista 'Mani Unite' aveva messo insieme una ...

Martina Franca : consiglieri Comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco alle elezioni del 2017 : ... la città più grande nella provincia ionica , dopo taranto , con i numeri , obiettivamente , tra i più alti a livello regionale , che , sostanzialmente sono quelli che contano in politica, meritava e ...

Elezioni Comunali : il figlio di Roberto Maroni candidato contro la Lega : Eppure sui grandi temi di politica interna ed estera ha le idee molto chiare: centrale per il futuro è il tema ambiente 'sottovalutato, mentre il cambiamento climatico rischia di compromettere se non ...

Comunali - candidato con Battista insultato in piazza per la sua scelta : ... Di Lembo, sabato 27 aprile, avrebbe incontrato un conoscente con interessi nel centrodestra nei pressi del Municipio, il quale lo avrebbe apostrofato in malo modo per la sua decisione politica, ...

Sassari - il centrodestra tratta sul candidato sindaco in vista delle Comunali di giugno : Si conoscerà lunedì o al massimo nel corso della prossima settimana il nome del candidato sindaco del centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Sassari che si terranno il prossimo 16 giugno. Al momento, sembra che la sfida sia ristretta tra l'avvocato penalista Gabriele Satta (Forza Italia) e il geometra Mariolino Andria. Chi potrebbe essere il candidato di centrodestra Con tutta probabilità sarà una corsa a cinque quella verso ...

Comunali 2019 - candidato sindaco di Parabita (Lecce) rinuncia a correre dopo minacce di morte : “Tensione troppo alta” : rinuncia alla candidatura a sindaco dopo le minacce di morte ricevute. Accade a Parabita, in provincia di Lecce, dove l’ingegnere Marco Cataldo, in passato consigliere comunale di minoranza, ha deciso di non correre per la carica di primo cittadino del comune sciolto per le infiltrazioni mafiose del clan Giannelli e che fino alle elezioni del 26 maggio sarà guidato dai commissari prefettizi, come stabilito dal Tar del Lazio. A gennaio 2019, ...

Casal di Principe - candidato alle Comunali ripudia lo zio boss della camorra - : 28 anni, laureato in Economia, Cantelli ha inviato una lettera al primo cittadino, chiedendogli di accettare la sua candidatura alla carica di consigliere. Richiesta accolta da Natale, infatti il ...

Comunali Pescara - Masci - candidato del centrodestra : 'obiettivo vincere al primo turno' : Pescara - "L'obiettivo è fare in modo che questa coalizione possa arrivare al successo vincendo al primo turno". Lo ha detto Carlo Masci, candidato del centrodestra a sindaco di Pescara, a margine della prima uscita ufficiale della campagna elettorale. "Credo che l'obiettivo potrà essere raggiunto mostrando il massimo rispetto nei confronti dei cittadini e proponendo un programma serio, concreto, fatto di ...

Comunali - vertice del centrosinistra : lunedì scelta su candidato o primarie - Sardiniapost.it : 'Riteniamo che qualunque proposta per essere definita unitaria non possa essere in discontinuità con l'esperienza di governo rappresentata dalla giunta Zedda e debba rappresentare la politica con un ...

Comunali - Battista candidato del centrosinistra unito : con me Campobasso continuerà a cambiare : Occorre essere seri anche in queste cose, abbiamo p erso tempo per un'eccessiva litigiosità e per il ricorso non alla politica ma ad altre autorità che io rispetterò sempre. Per il resto Abbiamo ...

Comunali Firenze - nel 2014 l’attuale candidato sindaco della Lega organizzò una cena per sostenere Nardella : Non solo l’amicizia con Marco Carrai e quella foto abbracciato a Matteo Renzi che non sono certo piaciuti alla base leghista. Adesso il candidato del centrodestra a Firenze, Ubaldo Bocci, rischia di scivolare anche su una cena organizzata quattro anni fa (11 maggio 2014) nella sua abitazione in centro a Firenze. L’obiettivo? sostenere l’allora candidato sindaco del Pd dopo le dimissioni di Renzi, Dario Nardella. L’episodio è stato rivelato ...