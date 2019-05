TelevideoRai101 : Calabria,sequestro 53 kg coca purissima - ilquotidianoweb : Articoli pericolosi o contraffatti, maxi sequestro Controlli in un #negozio a #Lamezia, denunciata titolare… - AleisterHunt : Avete presente quando vi danno una notizia che vi fa strabuzzare gli occhi... -

I finanzieri del comando provinciale di Reggioe i funzionari dell'agenzia delle Dogane hanno scoperto e sequestrato 53 Kg diinanel porto di Gioia Tauro (R.C). Laera nascosta in un container per il trasporto di frutta esotica proveniente dal Sud America. Gioia Tauro si conferma dunque come uno dei principali scali di riferimento dei narcotrafficanti. La droga, divisa in 45 panetti, una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 9 milioni di euro.(Di venerdì 24 maggio 2019)