Andria, 22enne arrestato per violenza su un bambino di 11 anni (Di venerdì 24 maggio 2019) Un ragazzo di 22 anni di Andria è stato arrestato con l'accusa di violenza aggravata e continuata, corruzione e adescamento di minorenni. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Trani, è iniziata in seguito alla denuncia presentata dai genitori di un bimbo di 11 anni, messi in allarme dai numerosi messaggi che il figlio riceveva anche di notte sul suo cellulare.



Dopo aver controllato il telefono il padre e la madre del bimbo hanno scoperto che il 22enne gli rivolgeva esplicite richieste di incontri intimi, fotografie, video e anche videochiamate dal contenuto scnvolgente, tutti files multimediali che i genitori sono riusciti a salvare prima che l'autore riuscisse a eliminarli. Alla richiesta di spiegazioni il bambino, tra disagio e reticenze, ha raccontato di essere stato avvicinato dal giovane circa tre anni prima, con un pretesto, per poi incontrarlo più volte.



