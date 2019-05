Roland Garros 2019 | i favoriti Novak Djokovic e Rafael Nadal primi della fila | ma

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Riparte la caccia allo Slam rosso, al. Saranno in 128 a partire nel tabellone principale, ma soltanto uno riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri nella finale del 9 giugno. Quel trofeo l’ha alzato al cielo undici volte, che dal 2005 ha mancato l’appuntamento soltanto nel 2009, 2015 e 2016. L’iberico, quando si trattaterra di Parigi, assume il ruolo di favorito naturale, anche se quest’anno è stato meno dominante del solito per i suoi standard. La notizia confortante per i suoi tifosi, però, è che sta entrando in ritmo proprio quando necessario, come s’è visto a Roma, dove ha demolito la concorrenza prima di vincere una strana finale contro. Proprio il serbo appare allineato al mancino di Manacor sulla linea dei. Il numero 1 del mondo ha saputo far suo il Masters 1000 di Madrid, un ...

