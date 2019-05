Motori – Prende il via l’era elettrificata di Skoda | presentate ufficialmente

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Anche perparte il suo percorso verso la totale elettrificazione:Superb plug-in e CITIGO 100% elettrica Al campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF di quest’anno i fari sono puntati su. Nel giorno dei quarti di finale, che si svolgono nella capitale slovacca Bratislava, la casa automobilistica boema presenta in anteprima assoluta i suoi primi modelli di serie elettrificati e la nuova versione di Superb. Superb IV e CITIGOe IV segnano peril debutto nella mobilità elettrica. Da molti anniè il main sponsor ufficiale del campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF e, in questa veste, la casa automobilistica boema utilizza per la prima volta l’evento sportivo di Bratislava come cornice per la presentazione di nuove vetture. Il Presidente diAuto, Bernhard Maier, afferma: “Oggifa il suo ingresso nel mondo della ...

riviera24 : F1, rombano i motori: prende il via il Gran Premio di Monaco - Finferlo : Sapete che da sempre odio Renzi, ma ha ragione. Inutile pensare che Civati, La Sinistra ecc spostino l'ago della bi… - Investireoggi : Ford Mach-E: il crossover elettrico prende di mira Tesla Model Y -