L'oroscopo di domani 24 maggio da Ariete a Vergine : ottimo venerdì per Gemelli e Leone : L'oroscopo di domani 24 maggio 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le previsioni sulla giornata di venerdì. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto ...

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : Bilancia serena - Leone in ripresa : La settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno porterà qualche discussione per lo Scorpione, mentre per l'Acquario saranno giorni pieni di passione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Luna in opposizione potrebbe portarvi qualche inconveniente. Ci potrà essere qualcosa che non andrà proprio per come volete. A metà settimana la situazione migliorerà, con Mercurio a voi favorevole. Nel ...

DUISBURG - LINEA DI SANGUE/ Regia di Enzo MonteLeone per il film su Rai 1 - 22 maggio - : DUISBURG LINEA di SANGUE video streaming in onda oggi, 22 maggio 2019, su Rai 1 dalle 21.25. Nel cast Daniele Liotti, Brenno Placido e Anna Ferzetti.

Duisburg - Linea di Sangue - Enzo MonteLeone a Blogo : "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male - raccontare solo la mafia non è un bel servizio" : Enzo Monteleone è il regista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.Noi di TvBlog abbiamo intervistato il regista in occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv.prosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue, Enzo Monteleone a Blogo: "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male, ...

Previsioni astrologiche del 24 maggio : Acquario perplesso - Leone stacanovista : Venerdì 24 maggio troviamo Marte ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Il Sole e Mercurio transiteranno in Gemelli. Urano e Venere proseguiranno il loro moto in Toro come Plutone e Saturno che rimarranno nei gradi del Capricorno. Nettuno stabile in Pesci e Giove nel Sagittario. La Luna si troverà nel segno dell'Acquario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Tensioni amorose per l'Ariete Ariete: contrasti ...

GaLeone a Kiss Kiss : “Speravo che Allegri se ne andasse dalla Juve - non amo i bianconeri” : Giovanni Galeone mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, che aveva commentato con «Credo che abbia fatto la scelta giusta», l’addio alla Juve, è tornato a parlare rilasciando alcune dichiarazioni a Radio KissKiss «Un po’ ci speravo che lasciasse la Juventus perché secondo me il ciclo andava finendo e lui aveva desideri diversi per cercare di migliorare la squadra. La Juve ha fatto sognare con Ronaldo, ma la storia ci insegna ...

Il compleanno a Gardaland : polemiche per i Ferragnez che hanno lasciato a casa Leone : A casa Ferragnez si festeggia sempre in grande. La fashion blogger ha scelto, infatti, come location Gardaland per il suo giorno speciale. Un compleanno da ricordare Chiara Ferragni ha compiuto 32 anni il 7 maggio scorso, organizzando una semplice cena di famiglia. Potevano solo limitarsi a questo i festeggiamenti per ricordare il giorno di nascita della più famosa fashion blogger? Ovviamente no: l'imprenditrice milanese, infatti, ha deciso con ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 23 maggio : Scorpione provocatorio - Leone diffidente : L'oroscopo dell'amore per i single, mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli, approfondisce la fortuna e le opportunità amorose di ciascun segno zodiacale. Le seguenti previsioni astrali di giovedì diventano intriganti e ricche di contenuti. Buone opportunità nelL'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: sarete un po' restii a esporvi a un contatto diretto con un probabile futuro partner, quindi preferirete rimanere nell'ombra e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 23 maggio : Cancro innamorato - Leone insofferente : Una Luna in Capricorno rende i sentimenti più razionali e critici nelL'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. I transiti planetari, nelle seguenti previsioni astrologiche, incitano i simboli zodiacali a lasciarsi andare alle emozioni e al dialogo. L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: attenzione ad alcune discussioni familiari che potrebbero ritornare prepotenti nella vostra storia amorosa. Marte in quadratura vi crea qualche attrito con ...

GaLeone esulta : 'Finalmente Allegri ha lasciato la Juve - gli regalo una villa al mare' : Una separazione carica di commozione quella tra la Juventus e Massimiliano Allegri, che si dicono addio dopo cinque anni ricchi di successi e soddisfazioni. Undici trofei conquistati dal tecnico livornese in bianconero (cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane) non sono bastati per ottenere la riconferma nella prossima stagione, complice anche l'amara uscita ai quarti di finale di Champions League per mano ...

Oroscopo Leone di giugno : mese importante per i sentimenti : Quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per il primo mese estivo in arrivo per coloro i quali sono nati sotto il segno del Leone? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di giugno per il sesto segno dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese si rivelerà più positivo di quello precedente per il Leone, in particolar modo per quanto riguarda l’amore. In tal senso infatti ci sarà una ripresa già a partire dal ...

GaLeone - le stoccate alla Juve e ad Allegri : “Non era lui a dover controllare chi faceva tardi la sera…” : Già da mesi gli aveva consigliato di andar via, ed è lui stesso ad affermarlo. Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri, quasi un rapporto padre-figlio. Il primo non ha fatto mistero di essere contento per la separazione tra il tecnico livornese e la Juventus. E gli regalerà anche la casa in Sardegna, la barcha e degli orologi. Questo ciò che ha detto in un’intervista concessa a Gazzetta dello Sport. “Da una vita gli dicevo di ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 22 maggio : Leone estroverso - Bilancia indecisa : Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano l'entrata di Mercurio in Gemelli, quindi una maggiore apertura a comunicare i sentimenti. Gli altri pianeti incrociano le loro energie con l'astro, elargendo dei consigli riassunti nelL'oroscopo dell'amore per i single. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: sono previsti dei cambiamenti positivi per voi amici dell'Ariete e toccheranno la sfera affettiva. Potreste attuare un progetto a cui ...

A Cannes la più bella del reame è Miriam Leone : sul tappeto rosso incanta tutti : La settima giornata del Festival di Cannes numero 72 si è svolta all’insegna de “La Belle Epoque”. Il film di Nicolas Bedos è stato presentato fuori concorso alla rassegna francese. La prima proiezione ha fatto il pieno di attori francesi sulla Croisette, da Fanny Ardant a Isabelle Adjani, passando per Marion Cotillard e Julie Gayet.Ma è stata la nostra Miriam Leone a entusiasmare sfilando sul tappeto ...