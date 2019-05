Lazio | confermati 3 turni di squalifica a Marusic e il settore dello stadio chiuso

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) La Commissione d'appello Uefa ha respinto il ricorso dellae confermato le sanzioni decise lo scorso 28 marzo, in merito al ritorno di Europa League contro il Siviglia. I biancocelesti, dunque, dovranno giocare la prossima gara interna in Europa League chiudendo undell'Olimpico da almeno 3 mila posti e dove dovrà essere esposto uno striscione col logo Uefa e il motto "#EqualGame". Per laanche un'ammenda da 20 mila euro. Confermate anche le 3 giornate diinflitte ad Adam.

