La Porsche Cayenne Coupé | bellezza e potenza

Porsche Cayenne Coupé - Arriva la S con il V6 2.9 da 441 CV : La Porsche introduce una terza motorizzazione per la neonata Cayenne Coupé. Accanto al 3.0 V6 340 CV e al V8 4.0 da 550 CV è ora disponibile anche la versione S con il V6 2.9 da 441 CV e 550 Nm, abbinata al cambio Tiptronic S otto marce e alla trazione integrale. La vettura sarà ordinabile in Germania a partire da luglio.Più veloce con il pacchetto sportivo. Grazie al V6 biturbo la Cayenne S Coupé è in grado di toccare e i 100 Km/h da fermo in ...