Giovanni Veronesi | “Aver perso in parte Francesco Nuti per me è stato uno choc Quando

(Di giovedì 23 maggio 2019) “unana beve,unana è alcolizzata, non so come trattarla”.aggiunge un particolare inedito sul rapporto di amicizia fraterna con l’attore. L’episodio raccontato in diretta durante la trasmissione di Radio2, I Lunatici, si colloca negli anni ottanta/novanta molto prima dell’incidente accaduto al comico pratese nel 2006. “Ero più giovane, mi spaventai, pensai che anche io stavo rischiando, che il pericolo incombeva anche nella mia vita – ha continuato-, a un certo punto gli dissi che noi due non andavamo più d’accordo, e che lui doveva curarsi. Alla fine è tutto è degenerato. Prima che lui si facesse male siamo tornati amici, abbiamo ripreso a vederci, ma lui non era più lo stesso. Ho questa remora, forse se mi capitasse adesso una cosa del genere saprei come comportarmi”.sono stati protagonisti di ...

