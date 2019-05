Europee 2019 | e se arrivasse una donna a capo della Commissione?

Bersaglio Mobile - La sfida dei Leader : i confronti di Mentana per le Europee 2019 : La volata verso la #MaratonaMentana di domenica 26 maggio è iniziata: il direttore del Tg La7 si confeziona due speciali di Bersaglio Mobile in prime time per incontrare i Leader dei principali partiti politici in lizza per le Europee 2019 e debutta questa sera. mercoledì 22 maggio, con il suo ex editore, Silvio Berlusconi.prosegui la letturaBersaglio Mobile - La sfida dei Leader: i confronti di Mentana per le Europee 2019 pubblicato su ...

Chi può vincere le Elezioni Europee 2019 : le previsioni e come valutare i risultati : Cosa significa vincere le Elezioni Europee? Quale risultato potrebbe essere ritenuto accettabile dalle singole forze politiche e come potrebbe cambiare il quadro politico complessivo dopo il voto del 26 maggio 2019? La guida definitiva per capire cosa ci aspetta dopo lo spoglio dei voti di lunedì prossimo.

Elezioni Europee 2019 - il candidato del M5S che denuncia : "Salvini mi ha bloccato su Facebook" : Vito Avallone, candidato del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee, denuncia un singolare comportamento di quello che sarebbe un suo alleato di governo: "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal Ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato".

Sondaggi Europee 2019 : corse di cavalli clandestine - come violano la legge : Sondaggi europee 2019: corse di cavalli clandestine, come violano la legge Sondaggi europee 2019: manca ormai pochissimo al voto di domenica 26 maggio 2019 con cui l'Italia sceglierà i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. Tra le regole in vigore, negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni, c'è il divieto di pubblicazione dei Sondaggi. Divieto scattato il 10 maggio e valido sino a domenica 26 maggio 2019

Navigatore elettorale Europee 2019 : come funziona e domande del quiz : Navigatore elettorale europee 2019: come funziona e domande del quiz Dopo l'esordio in occasione delle ultime Politiche, si potrà nuovamente usufruire del Navigatore elettorale. Si tratta di un'applicazione online che permette agli elettori di orientarsi all'interno dell'offerta politica in vista delle europee del 26 maggio. Torna il Navigatore elettorale realizzato dall'Università di Pisa

Programma La Sinistra Europee 2019 punto per punto e obiettivi : Programma La Sinistra europee 2019 punto per punto e obiettivi La Sinistra ha presentato il proprio Programma elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019. Si tratta di un Programma diviso in diversi punti principali, che si discosta dall'ala della Sinistra moderata su alcuni aspetti. Nata dall'accordo tra Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista

Preferenze elezioni Europee 2019 : voto disgiunto - casi di scheda nulla : Preferenze elezioni europee 2019: voto disgiunto, casi di scheda nulla Il 26 maggio 2019 i cittadini italiani saranno chiamati a rinnovare i deputati che rappresenteranno il paese all'Europarlamento. Il voto rispetto alle elezioni nazionali e locali – tra l'altro, contemporaneamente si svolgerà un'importante tornata di amministrative – dovrà essere espresso in modo leggermente diverso.

Europee 2019 : "elezioni per il clima" - mobilitazioni e scioperi previsti per venerdì : Le elezioni Europee sono alle porte, nel frattempo i giovani di tutto il mondo sono di nuovo chiamati in piazza venerdì per uno "sciopero globale per il clima". Dal sito vicino alla causa, youthforclimate.fr, sono elencati eventi in circa 90 città in Francia e 1.700 in totale in oltre 90 Paesi, la maggior parte in Europa. Il gruppo sottolinea che "Le elezioni Europee sono elezioni per il clima"

Europee 2019 - Caterina Avanza : «l'Europa è l'unica utopia che valga la pena vivere» : Per Caterina Avanza, l'Europa è «l'unica utopia che valga la pena vivere per le generazioni future, l'utopia che salverà il modello sociale e di vita europeo, diverso da quello che si vive altrove. Forse guardando all'Europa da un altro continente saremmo un po' meno pessimisti». Collaboratrice del presidente francese Emmanuel Macron, incaricata del coordinamento della campagna europea per il partito En Marche

Europee 2019 - Movimento 5 Stelle - cinque donne capilista : Luigi Di Maio le ha scelte perché le considera «eccellenze italiane». Sono le cinque capilista donne candidate alle Europee per il Movimento 5 Stelle, mai elette prima d'ora e non selezionate dalla rete. Sono Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata, candidata nel collegio delle Isole; Chiara Maria Gemma, professore associato in didattica e pedagogia speciale all'università di Bari Aldo Moro, al Sud; Daniela Rondinelli

Elezioni Europee 2019 : quando - dove e per chi si vota : Eccoci, è arrivato il momento delle Elezioni europee. Le prime cose da sapere e appuntare sul calendario sono la data e l2019;orario della prossima tornata elettorale utile a rinnovare il Parlamento europeo: domenica 26 maggio 2019, dalle 07.00 alle 23.00. In Italia... Il compito degli elettori italiani, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, è scegliere i 73 deputati da mandare a Strasburgo, che diventeranno 76 appena

Par condicio Europee e amministrative 2019 : diffida Agcom - quando scatta : Par condicio europee e amministrative 2019: diffida Agcom, quando scatta Il prossimo 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee e un turno di elezioni amministrative in cui saranno chiamati al voto molti italiani che dovranno rinnovare i consigli comunali. Come sempre quando si vota nelle settimane che precedono il voto si è in regime di Par condicio. Par condicio, la finalità della normativa

Programma Casapound Europee 2019 : candidati e programma. I punti : Programma Casapound europee 2019: candidati e Programma. I punti Ci sarà anche la lista di Casapound tra quelle che, il prossimo 26 maggio, gli elettori italiani troveranno sulle schede elettorali. Il movimento di estrema destra, al centro di un animato dibattito interno negli ultimi mesi, ha siglato un patto con l'Alleanza Europea Movimenti Nazionali. Lo schieramento, che non è mai riuscito a formare un gruppo parlamentare

Elezioni Europee 2019 - con la Brexit gli eurodeputati italiani aumentano da 73 a 76 : Il numero degli eurodeputati italiani seduti al Parlamento di Strasburgo sarà aumentato da 73 a 76. Si tratta di una conseguenza della Brexit. Il prossimo 26 maggio gli italiani voteranno quindi per eleggere 76 rappresentanti all'Europarlamento, anche se inizialmente solo 73 si insedieranno mentre i restanti 3 dovranno aspettare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia giuridicamente efficace.