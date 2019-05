Deborah Sciacquatori | parla il procuratore a Chi l' ha Visto | ' No al carcere'

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Continua a far discutere il caso di, la ragazza di 19 anni che domenica scorsa, a Monterotondo Scalo, vicino Roma, al culmine dell'ennesima lite con il padre violento, lo ha ucciso, a quanto pare in maniera del tutto accidentale. La giovane aveva paura che Lorenzo, poco più che 40enne, potesse far del male a sua madre, che teneva per il collo quasi come a volerla strozzare, e a sua nonna. La giovane, secondo chi indaga, non ha commesso un omicidio, al massimo si è trattato di eccesso colposo di legittima difesa, reato molto più lieve dell'omicidio, dal quale, si ricorda, è stata completamente scagionata. La giovanissima, appassionata di boxe e studentessa modello del liceo artistico di Monterotondo, adesso potrebbe essere assolta del tutto, in quanto ci sarebbero gli elementi per concedergli la legittima difesa 'pura'. Ieri sera, durante la trasmissione ...

