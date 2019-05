De Rossi | a Testaccio spunta un murales di omaggio FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio è comparso su un muro di Piazza, storico rione di Roma, un grande manifesto ritraente Daniele De, realizzato da Laika, artista emergente nel panorama della street-art romana. L'opera raffigura il Capitano giallorosso sormontato dall'eloquente scritta: "Yankee go home", palesemente riferito al presidente Pallotta. "Ho voluto rendere il mio piccoloa DDR – ha detto Laika – prima della sua ultima partita con la maglia dell'A.S. Roma". "Mi sembrava doveroso una chi, come Daniele, in tutta la sua carriera si è fatto beffe del falso perbenismo e dei disvalori del calcio moderno". #ddr #ddr16 #de#daniele #de#roma #asroma ##streetart #Laika pic.twitter.com/zr1gtUkkxN — MEO PINELLI (@GallisaiMarco) 23 maggio 2019

